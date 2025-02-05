Эльдар Абакиров предлагает амнистию для некоторых приватизированных объектов

Депутат Жогорку Кенеша Эльдар Абакиров разработал законопроект «Об амнистии в отношении некоторых объектов, приватизированных с 1991 по 2024 год».

По его словам, на данный момент в стране сложилась кризисная ситуация в сфере защиты частной собственности — судебные разбирательства по приватизированным объектам ведутся годами, создавая правовую неопределенность; владельцы не уверены в неприкосновенности своей собственности, так как не обладают полной информацией о приватизационных процессах 1990-2000 годов; в отдельных случаях представители государственных органов предпринимают незаконные попытки изъять частную собственность.

«Основная часть сегодняшнего экономически активного населения Кыргызстана не имела никакого влияния на процессы приватизации 1990-х и начала 2000-х годов. Граждане, которым сегодня около 40 лет, в тот период были школьниками и не могли участвовать в приватизационных процессах. Граждане, которым сегодня около 30 лет, только родились в момент массовой приватизации государственной собственности. Следовательно, большая часть нынешних владельцев приватизированных объектов не участвовала в принятии решений о распределении собственности и приобрела имущество добросовестно, на открытом рынке. Тем не менее именно эти граждане сегодня сталкиваются с правовой неопределенностью и рисками, связанными с возможным пересмотром приватизационных сделок», — отмечает инициатор.

По его словам, экономика КР в последние годы растет за счет благоприятных внешних факторов. Однако деньги, заработанные народом в процессе этого роста, должны быть инвестированы внутри страны.

Эльдар Абакиров поясняет, что в стабильной правовой среде инвестиции направляются в:

производственные и перерабатывающие предприятия, создающие рабочие места и добавленную стоимость;

туристические объекты, обеспечивающие приток иностранной валюты;

объекты сферы услуг (медицинские центры, образовательные учреждения, кафе, рестораны, салоны красоты и так далее), которые удовлетворяют потребности населения и повышают качество жизни.

«Однако сегодня инвесторы сталкиваются с серьезным риском изъятия частной недвижимости государственными органами или пересмотра права собственности на основании приватизационных ошибок прошлых десятилетий. Это приводит к тому, что граждане боятся вкладывать деньги в частную собственность внутри республики, а капитал утекает за границу, поскольку инвесторы предпочитают более предсказуемые юрисдикции», — говорится в справке-обосновании.

Также финансовые ресурсы не направляются на развитие бизнеса, а «замораживаются» в ожидании «лучших времен». В результате инвестиционная активность внутри страны снижается, а экономика теряет потенциал для роста.

Законом предлагается легализовать объекты, переданные в частную собственность в рамках приватизационных процедур, если добросовестный покупатель за свои честно заработанные деньги приобрел объект и получил все необходимые правоудостоверяющие документы, выданные уполномоченным государственным органом.

«Таким образом, наличие этих документов является неопровержимым основанием для признания права собственности. Следовательно, никакие государственные органы (включая правоохранительные и органы местного самоуправления) не вправе посягать на такую собственность. Любые попытки пересмотра прав собственности на объекты, подпадающие под амнистию, должны признаваться незаконными и влечь за собой ответственность. В связи с этим необходимо внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс», — резюмировал нардеп.