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Власть

США выходят из Совета ООН по правам человека — указ Дональда Трампа

Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и БАПОР. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Уточняется, что президент США подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Напомним, еще до вступления Трампа в должность БАПОР прекратило получать американскую помощь. Это произошло после обвинений сотрудников агентства в пособничестве движению ХАМАС при атаке на Израиль. Сам Трамп также негативно отзывался о нем и называл структуру коррумпированной.

Отметим, что Российская Федерация в 2022 году тоже вышла из состава Совета ООН по правам человека.

7 апреля в Нью-Йорке Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о приостановлении членства России в Совете ООН по правам человека. Власти страны расценили это как «неправомерный и политически мотивированный шаг в целях демонстративного наказания суверенного государства – члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику».

МИД РФ заявил, что Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318976/
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