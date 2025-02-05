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Власть

В Кыргызстане бизнес не делят. Депутат ЖК ответил на заявление Мишустина

На заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев прокомментировал обвинения председателя правительства РФ Михаила Мишустина в адрес властей Кыргызстана в вымогательствах и давлении по отношению к российским компаниям.

Напомним, на одной из встреч в Казахстане Михаил Мишустин выразил обеспокоенность в связи с якобы имеющимся «административным давлением на российские компании в КР». Тогда он попросил главу кабмина Адылбека Касымалиева «обеспечить защиту прав и законных интересов российских инвесторов».

Депутат заявил, что в Кыргызстане бизнес не делят. Инвесторы, будь то местные, турецкие, китайские, японские, российские, все равны. Он отметил, что в стране, как раньше, нет криминала. Нужно всего лишь подчиняться налоговым органам и спокойно работать.

«Я думаю, что менеджеры российской компании предоставили правительству РФ искаженную информацию. Всем известно, что эта компания искусственно завышала цены за услуги. Они забирали у водителей до 21 процента их выручки, а в их системе зарегистрировано более 100 тысяч водителей. Кроме того, ГКНБ и ГНС доказали укрывательство налогов компанией. Они уже оплатили более 100 миллионов сомов в бюджет страны. И, по моей информации, должны оплатить еще», — сказал Жанар Акаев.

Он заметил, что в соседнем Казахстане эта компания передала властям $6 миллионов 500 тысяч на цифровое развитие. Это был социальный проект.

«В Кыргызстане она таких проектов не развивала. Мало того, что у водителей отбирали деньги, еще идут на такие шаги», — заключил депутат.

Напомним, что в конце ноября 2024 года ГКНБ провел обыск в бишкекском офисе компании. Организацию тогда обвинили в уклонении от уплаты налогов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318974/
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