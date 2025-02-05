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Власть

Кабмин решил масштабировать проект по отзывам на работу чиновников на всю страну

Глава кабмина Адылбек Касымалиев провел совещание в ситуационном центре администрации президента.

Рассмотрены текущая экономическая ситуация в стране, ход реализации приоритетных национальных проектов, а также вопросы, связанные с внедрением информационных программ, в том числе по сбору и анализу отзывов о работе государственных органов, обеспечению общественной безопасности, контролю эпидемиологической ситуации и решению проблемы нехватки квалифицированных кадров в различных отраслях экономики.

Особое внимание уделено вопросам поступления налоговых и таможенных платежей в бюджет, ходу строительства социальных объектов и функционированию системы «Безопасный город».

Адылбек Касымалиев подчеркнул необходимость активизации работы по реализации национальных проектов, направленных на повышение уровня жизни населения и развитие экономики республики. Он также отметил важность оперативного реагирования на возникающие вызовы, включая угрозы, связанные с эпидемиологической обстановкой и дефицитом кадров.

Кабмин внедряет пилотный проект по отзывам о работе госорганов, который позволит повысить качество предоставляемых государственных услуг и уровень доверия граждан к власти. Он будет масштабирован на всю страну. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/318938/
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