Инвесторов много, условий нет: депутат о необходимости развития промзон

В Кыргызстане недостаточно земель, отведенных под промышленные зоны, что осложняет привлечение инвесторов. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту заявил депутат Замирбек Мамасадыков.

Он отметил, что к народным избранникам обращаются много частных предпринимателей.

«Но в столице и других областях нет земель. Акимы и главы айыл окмоту боятся трансформировать. Предприниматели хотят начать реализовывать проекты, но для этого никаких условий нет. Деньги есть. Создайте благоприятные условия для инвесторов в каждой области и районе. Выделяйте по 300-500 гектаров для промзон. Постройте дороги, проведите электричество, воду. Потом приглашайте инвесторов», — сказал Замирбек Мамасадыков.

На заседании депутаты обсуждали законопроект Национального агентства по инвестициям о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам венчурного финансирования.