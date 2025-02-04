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Власть

Инвесторов много, условий нет: депутат о необходимости развития промзон

В Кыргызстане недостаточно земель, отведенных под промышленные зоны, что осложняет привлечение инвесторов. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту заявил депутат Замирбек Мамасадыков.

Он отметил, что к народным избранникам обращаются много частных предпринимателей.

«Но в столице и других областях нет земель. Акимы и главы айыл окмоту боятся трансформировать. Предприниматели хотят начать реализовывать проекты, но для этого никаких условий нет. Деньги есть. Создайте благоприятные условия для инвесторов в каждой области и районе. Выделяйте по 300-500 гектаров для промзон. Постройте дороги, проведите электричество, воду. Потом приглашайте инвесторов», — сказал Замирбек Мамасадыков.

На заседании депутаты обсуждали законопроект Национального агентства по инвестициям о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам венчурного финансирования.

Промышленная зона (промзона)

— это специально выделенная территория для размещения предприятий, производственных объектов, складов и другой инфраструктуры, необходимой для промышленности.

В промзонах создаются условия для ведения бизнеса:

  • земельные участки — выделенные территории под заводы, фабрики, цеха, логистические центры;
  • дорожная инфраструктура — подъездные пути, транспортная доступность;
  • инженерные сети — электричество, газ, водоснабжение, канализация;
  • льготы и субсидии — в некоторых случаях государства предлагают налоговые преференции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318860/
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