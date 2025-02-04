Инвесторов много, условий нет: депутат о необходимости развития промзон

В Кыргызстане недостаточно земель, отведенных под промышленные зоны, что осложняет привлечение инвесторов. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту заявил депутат Замирбек Мамасадыков.
Он отметил, что к народным избранникам обращаются много частных предпринимателей.
«Но в столице и других областях нет земель. Акимы и главы айыл окмоту боятся трансформировать. Предприниматели хотят начать реализовывать проекты, но для этого никаких условий нет. Деньги есть. Создайте благоприятные условия для инвесторов в каждой области и районе. Выделяйте по 300-500 гектаров для промзон. Постройте дороги, проведите электричество, воду. Потом приглашайте инвесторов», — сказал Замирбек Мамасадыков.
На заседании депутаты обсуждали законопроект Национального агентства по инвестициям о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам венчурного финансирования.
Промышленная зона (промзона)
— это специально выделенная территория для размещения предприятий, производственных объектов, складов и другой инфраструктуры, необходимой для промышленности.
В промзонах создаются условия для ведения бизнеса:
- земельные участки — выделенные территории под заводы, фабрики, цеха, логистические центры;
- дорожная инфраструктура — подъездные пути, транспортная доступность;
- инженерные сети — электричество, газ, водоснабжение, канализация;
- льготы и субсидии — в некоторых случаях государства предлагают налоговые преференции.