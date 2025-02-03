Депутат считает, что в Кыргызстане не нужно развивать искусственный интеллект

На заседании парламентского комитета по социальной политике депутат Айсара Абдибаева заявила, что не понимает, зачем в Кыргызстане нужно развивать искусственный интеллект.

По ее словам, вместо ИИ необходимо поддержать развитие отечественного производства.

На заседании нардепы обсуждали законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам венчурного финансирования. Информацию представил заместитель директора Национального агентства по инвестициям Жалын Жээналиев.

По его словам, после принятия законопроекта будет создана правовая база для венчурных фондов, которые будут финансировать стартапы. Их могут создавать как граждане Кыргызстана, так и иностранцы.

«Фонды будут выделять средства для реализации стартапов. Инвесторы будут получать с них долю. Стартапы будут реализованы в сферах IT, искусственного интеллекта и медицины», — рассказал Жалын Жээналиев.

«Если мы будем развивать искусственный интеллект, что будем делать с естественным? Зачем он нам нужен? Какая от него польза?» — спросила Айсара Абдибаева.

Жалын Жээналиев ответил, что кыргызстанцы, которые реализовали стартапы, добились очень больших успехов. Например, Эркин Адылов. Он основал свою компанию на Уолл-стрит с капитализацией в $1 миллиард.

Депутат заявила, что не понимает, почему инвесторам нужно вкладываться в ИИ.

Давайте вместо того, чтобы добиваться мирового уровня и поддерживать инновационные стартапы, наладим свое производство. Давайте выделим средства туда. Рассмотрите эти варианты. Искусственный интеллект — противоположность естественному. Я не понимаю, зачем мы его должны поддерживать. Айсара Абдибаева

Коллеги парламентария не согласились с ней и призвали поддержать законопроект.

«Наши творческие молодые люди с инновационными идеями сейчас не могут пробиться. Это будет добровольно со стороны инвесторов. Они берут все риски на себя. Но это дает большой шанс для тех идей, которые есть у нашей молодежи», — сказали они.

В итоге депутаты одобрили законопроект Национального агентства по инвестициям в первом чтении.