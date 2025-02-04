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Власть

В Москве прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с послами стран СНГ

В Москве прошла традиционная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами стран СНГ. Об этом сообщается в Telegram-канале внешнеполитического ведомства РФ.

МИД РФ
Фото МИД РФ. В Москве прошла традиционная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами стран СНГ

Отмечается, что участники встречи обсудили формирование новой архитектуры безопасности в Евразии.

«В ходе мероприятия подведены итоги сотрудничества в формате СНГ в 2024 году под российским председательством, намечены ключевые задачи на перспективу с акцентом на дальнейшее укрепление внешнеполитической координации, наращивание взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности», — отметили в МИД России.

Также дипломаты «обменялись мнениями по актуальным глобальным и региональным темам, в том числе в контексте реализации инициативы президента РФ Владимира Путина о формировании новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии».
Ссылка: https://24.kg/vlast/318824/
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