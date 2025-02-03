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Власть

Поручения президента не выполняют. Минздрав не выделил деньги на пересадку почек

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политики депутат Камила Талиева сообщила, что двум гражданам, получающим гемодиализ, не выделили деньги на трансплантацию почек в кыргызко-турецкой больнице.

По словам депутата, операции пациентам были назначены на 5 ноября 2024 года. Их стоимость в сумме составляет $15 тысяч.

«Я обращалась за пояснениями в Минздрав, но от первого заместителя министра Медербека Исмаилова пришла лишь отписка, что их заявки будут рассмотрены в первую очередь. С тех пор прошло более двух месяцев и Минздрав ничего не делает», — сказала Камила Талиева.

Депутат напомнила, что президент Садыр Жапаров обещал, что пациентам на гемодиализе будут выделены деньги из республиканского бюджета на пересадку почек. И обвинила Минздрав в том, что поручения главы государства не выполняются.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318782/
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