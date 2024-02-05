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Власть

Получающим гемодиализ кыргызстанцам обещают бесплатно пересадить почки

Президент Садыр Жапаров поручил провести бесплатную пересадку почек всем нуждающимся гражданам, получающим гемодиализ. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

«По проекту президента в августе прошли три операции по пересадке почек, и мне поставлена задача, чтобы в Кыргызстане проводилась пересадка органов: почки, печени, костного мозга. Чтобы проводить это в широком масштабе, надо было изменить закон. Жогорку Кенеш его принял, и президент подписал. Сейчас органы можно будет брать не только от родственников первой степени», — сказал он.

Министр добавил, что с 2020 года проделана большая работа и сегодня больные с хронической почечной недостаточностью получают гемодиализ за счет бюджета. По его словам, всего по стране насчитывается 2 тысячи 685 таких пациентов.

«Ранее было решено, что государство на первом этапе оплатит 50 операций по трансплантации почки — это около $7-10 тысяч за каждую. Позже президентом принято решение, чтобы всем нуждающимся, расходы оплачивало государство. У нас 2 тысячи 685 человек получает гемодиализ. На это из бюджета тратится 2,5 миллиарда сомов. Операция стоит около 650 тысяч сомов, и это будет экономнее. Сейчас 105 человек стоят в очереди. Сейчас они начали сдавать все необходимые анализы», — заявил он.

Он отметил, что сейчас специалисты из Кыргызстана проходят обучение по пересадке органов в Турции и в конце февраля из Турции прибудет большая группа специалистов. Он выразил надежду, что после этого будут делать операции и по пересадке печени.

Напомним, 1 февраля в отделении трансплантологии Национального центра охраны материнства и детства выполнена первая бесплатная пересадка почек 22-летней пациентке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285941/
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