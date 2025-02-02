Белый дом против певицы Селены Гомес: полемика вокруг миграции

Белый дом вступил в личную полемику с Селеной Гомес, осудившей новую миграционную политику США, пишет DW.

Администрация Трампа опубликовала в официальных соцсетях видеоответ американской певице и актрисе от имени матерей, чьи дети, предположительно, стали жертвами нелегальных мигрантов. В ролике женщины осудили Гомес за ее критику ужесточения миграционной политики и обвинили певицу в «сочувствии к беззаконию». «О ком ты плачешь? А как насчет наших детей, которых они подвергали насилию, убивали и избивали до смерти?» — говорят они в видео.

Ранее Селена Гомес опубликовала в соцсети Instagram эмоциональный ролик, в котором расплакалась, рассказала о своих мексиканских корнях и выразила поддержку «своим людям» после начала депортации мигрантов из США по указу Дональда Трампа. Позже Гомес удалила свой пост.

Как пишет издание, в свою очередь видеоролик Белого дома также подвергся критике за использование официальных каналов в соцсетях для нападок на людей, критикующих политические решения. В СМИ отмечается необычность столь прямого ответа администрации США на пост частного лица.



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