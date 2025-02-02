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Власть

Китай подаст иск в ВТО против США из-за новых тарифов Дональда Трампа

КНР выступила с жестким заявлением в ответ на решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на китайские товары. Министерство коммерции Китая заявило, что эти меры серьезно нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО) и подрывают международные торговые нормы.

Власти КНР намерены подать официальную жалобу в ВТО, обвинив Соединенные Штаты в «неправомерных методах работы». В заявлении китайского министерства отмечается, что Пекин также примет контрмеры для защиты своих экономических интересов.

Ранее Дональд Трамп объявил о введении 10-процентного тарифа на импорт товаров из Китая, а также 25-процентных пошлин на товары из Канады и Мексики. Эти меры, по его словам, направлены на борьбу с незаконным ввозом наркотиков, в частности фентанила, который, как утверждают в Вашингтоне, поступает в США в том числе через КНР.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо назвал решение Вашингтона несправедливым и объявил о введении 25-процентных ответных пошлин на американские товары общей стоимостью $155 миллиардов. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также заявила о предстоящих ответных мерах, однако пока не раскрыла их деталей.

Эксперты подчеркивают, что торговая конфронтация между Штатами, Китаем и их партнерами может привести к новому витку экономической нестабильности и усилению напряженности в мировой торговле.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318670/
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