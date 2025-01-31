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Власть

Садыр Жапаров примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве

Фото пресс-службы кабмина КР

Президент Садыр Жапаров примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом сообщил глава кабмина КР Адылбек Касымалиев в ходе встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

По его словам, глава государства получил соответствующее приглашение от президента России.

Кроме того, Адылбек Касымалиев пригласил Михаила Мишустина посетить Кыргызстан с официальным визитом, который будет приурочен к 25-летию подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между двумя странами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318599/
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