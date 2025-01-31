На заседании парламентских фракций «Ишеним» и «Ыйман Нуру» депутат Нурбек Сыдыгалиев обратился к министру здравоохранения с жалобой на нехватку врачей в некоторых больницах.

«Я уже не знаю, как удержать кадры. После вступления в силу поправок в законы, ужесточающих наказание за коррупцию (законопроект, инициированный ГКНБ. – Прим. 24.kg.), врачи увольняются», — ответил Алымкадыр Бейшеналиев.

Он отметил, что хорошим врачам пациенты все равно в благодарность преподносят что-нибудь.

«Уже врачи свои кабинеты закрывают», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Напомним, 24 января вступили в силу поправки в законы, ужесточающие наказание за коррупцию. В Жогорку Кенеше их представлял глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев. Президент подписал их в последний день 2024 года.