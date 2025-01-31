17:17
USD 87.45
EUR 91.14
RUB 0.89
Власть

Адылбек Касымалиев: Наша цель — интегрировать ИИ в государственные процессы

Наша цель — системно и масштабно интегрировать искусственный интеллект в государственные процессы, чтобы обеспечить устойчивое развитие и укрепить позиции Кыргызстана в глобальной технологической повестке, заявил глава кабмина Адылбек Касымалиев, выступая в Алматы в рамках пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2025.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина

Он отметил, что цифровая трансформация уже более 10 лет является стратегическим приоритетом для Кыргызстана.

По его словам, искусственный интеллект — наш общий приоритет, сегодня он стал неотъемлемой частью глобального технологического ландшафта. Для наших стран важно не только использовать его потенциал, но и стать активными участниками технологического прогресса.

«К примеру, искусственный интеллект «Акылай» уже успешно начал консультировать граждан по вопросам юриспруденции и финансов, основываясь на законодательстве Кыргызской Республики и предоставляя ответы на государственном языке. В Академии наук совместно с Парком высоких технологий и одним из отечественных стартапов инициировано исследование водных ресурсов и их проблем с применением искусственного интеллекта», — сказал он, подчеркнув приверженность к применению современных технологий для повышения доступности и качества государственных услуг», — добавил глава кабмина.

В ближайшее время будет утверждена национальная стратегия по искусственному интеллекту — документ, который станет дорогой к созданию высокотехнологичного будущего для КР. Она будет направлена на развитие локальных продуктов на основе искусственного интеллекта, улучшение взаимодействия между различными секторами экономики и решение актуальных вызовов, стоящих перед обществом.

«Наша цель — системно и масштабно интегрировать искусственный интеллект в государственные процессы, чтобы обеспечить устойчивое развитие и укрепить позиции Кыргызстана в глобальной технологической повестке. Мы также считаем важным усилить кооперацию между странами, для чего предлагаем следующие шаги: создание Регионального хаба искусственного интеллекта, который станет платформой для обмена знаниями, ресурсами и лучшими практиками; разработку региональных стандартов регулирования искусственного интеллекта для обеспечения защиты данных граждан, но при этом стимулировать инновации; обеспечение доступа к вычислительным мощностям через региональные центры обработки данных, чтобы устранить технологические барьеры», — сказал он.

По мнению Адылбека Касымалиева, для успешной цифровой трансформации стран ЕАЭС необходимо сосредоточиться на таких направлениях, как повышение цифровых навыков, поддержка стартапов и инноваций, кибербезопасность.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318557/
просмотров: 354
Версия для печати
Материалы по теме
В китайской нейросети DeepSeek обнаружили утечку информации
Китайский ИИ DeepSeek ставит под сомнение высокую цену американских разработок
Нацсовет по вопросам развития искусственного интеллекта провел глава кабмина
Китайский чат-бот DeepSeek временно приостановил регистрацию новых пользователей
Китайское приложение DeepSeek возглавило топ по скачиванию в США
Нацсовет по вопросам развития искусственного интеллекта создадут в Кыргызстане
Каждый четвертый поставляемый на рынок в 2024 году ноутбук работал с ИИ
В США объявлено о создании ИИ-компании Stargate силами OpenAI, Oracle и SoftBank
Влияние ИИ. Мировой рынок компьютеров в 2024 году вырос всего на 1,3 процента
За единый подход к регулированию ИИ выступают в странах Центральной Азии
Популярные новости
Против расточительства при проведении тоев депутаты предлагают очередной закон Против расточительства при проведении тоев депутаты предлагают очередной закон
Мэр Бишкека демонстративно покинул заседание фракций БГК Мэр Бишкека демонстративно покинул заседание фракций БГК
МИД КР&nbsp;ответил на&nbsp;обвинения депутата Малиева в&nbsp;адрес посольства в&nbsp;Германии МИД КР ответил на обвинения депутата Малиева в адрес посольства в Германии
Эфиопия потребовала от&nbsp;Великобритании возвращения древних сокровищ Эфиопия потребовала от Великобритании возвращения древних сокровищ
Бизнес
10&nbsp;миллионов сомов на&nbsp;старт бизнеса? Это реально с&nbsp;приложением &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; 10 миллионов сомов на старт бизнеса? Это реально с приложением «Мой О!»
&laquo;Яндекс Плюс&raquo; БЕСПЛАТНО на&nbsp;всех тарифах &laquo;Переходи на&nbsp;О! КОМБО&raquo; «Яндекс Плюс» БЕСПЛАТНО на всех тарифах «Переходи на О! КОМБО»
Трансграничное сотрудничество: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; и&nbsp;зарубежные партнеры объединяют усилия Трансграничное сотрудничество: ЗАО «МПЦ» и зарубежные партнеры объединяют усилия
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; делегат Всемирного банковского форума «Элдик Банк» — делегат Всемирного банковского форума
31 января, пятница
17:02
В Кыргызстане автоматизировали налоговую регистрацию физических лиц В Кыргызстане автоматизировали налоговую регистрацию фи...
17:01
О новом директоре онкоцентра рассказал Алымкадыр Бейшеналиев
16:56
10 миллионов сомов на старт бизнеса? Это реально с приложением «Мой О!»
16:54
Под памятником Манасу на площади Ала-Тоо построят торговый центр
16:51
Тайные аборты, клиники без лицензий. О чем говорил глава Минздрава на коллегии