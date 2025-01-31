Наша цель — системно и масштабно интегрировать искусственный интеллект в государственные процессы, чтобы обеспечить устойчивое развитие и укрепить позиции Кыргызстана в глобальной технологической повестке, заявил глава кабмина Адылбек Касымалиев, выступая в Алматы в рамках пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2025.

Фото пресс-службы кабмина

Он отметил, что цифровая трансформация уже более 10 лет является стратегическим приоритетом для Кыргызстана.

По его словам, искусственный интеллект — наш общий приоритет, сегодня он стал неотъемлемой частью глобального технологического ландшафта. Для наших стран важно не только использовать его потенциал, но и стать активными участниками технологического прогресса.

«К примеру, искусственный интеллект «Акылай» уже успешно начал консультировать граждан по вопросам юриспруденции и финансов, основываясь на законодательстве Кыргызской Республики и предоставляя ответы на государственном языке. В Академии наук совместно с Парком высоких технологий и одним из отечественных стартапов инициировано исследование водных ресурсов и их проблем с применением искусственного интеллекта», — сказал он, подчеркнув приверженность к применению современных технологий для повышения доступности и качества государственных услуг», — добавил глава кабмина.

В ближайшее время будет утверждена национальная стратегия по искусственному интеллекту — документ, который станет дорогой к созданию высокотехнологичного будущего для КР. Она будет направлена на развитие локальных продуктов на основе искусственного интеллекта, улучшение взаимодействия между различными секторами экономики и решение актуальных вызовов, стоящих перед обществом.

«Наша цель — системно и масштабно интегрировать искусственный интеллект в государственные процессы, чтобы обеспечить устойчивое развитие и укрепить позиции Кыргызстана в глобальной технологической повестке. Мы также считаем важным усилить кооперацию между странами, для чего предлагаем следующие шаги: создание Регионального хаба искусственного интеллекта, который станет платформой для обмена знаниями, ресурсами и лучшими практиками; разработку региональных стандартов регулирования искусственного интеллекта для обеспечения защиты данных граждан, но при этом стимулировать инновации; обеспечение доступа к вычислительным мощностям через региональные центры обработки данных, чтобы устранить технологические барьеры», — сказал он.

По мнению Адылбека Касымалиева, для успешной цифровой трансформации стран ЕАЭС необходимо сосредоточиться на таких направлениях, как повышение цифровых навыков, поддержка стартапов и инноваций, кибербезопасность.