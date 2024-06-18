«Умная» колонка «Акылай». Искусственный интеллект, говорящий на кыргызском языке

В Кыргызстане изобрели «умную» колонку, которая говорит на кыргызском языке. Назвали ее «Акылай», как и ранее презентованную кыргызстанскую нейросеть AkylAI.

Один из разработчиков «умной» колонки Улан Абдуразаков рассказал журналистам 24.kg, что «Акылай» пока говорит только на кыргызском языке, но позже ее научат понимать русский и английский.

«Научить ее говорить по-кыргызски было не просто, потому что в рамках госязыка этот проект реализуется впервые. И «Акылай» — это первый в мире искусственный интеллект, полноценно говорящий на кыргызском языке», — отмечают разработчики.

«Умная» колонка умеет вести полноценный диалог, отвечать на вопросы и находить информацию в интернете.

«Акылай» не будет похожа на российскую версию «Алисы». У нее не будет управления «умным» домом и другими гаджетами. Ее основная цель — стать помощником и компаньоном для пользователя.

Основным отличием колонки является то, что ее можно носить с собой без необходимости в подключении к электричеству.

«В будущем, возможно, появится слот для SIM-карты и прямого доступа в интернет», — сообщили создатели колонки.