Кыргызстан и Узбекистан обсудили водноэнергетическое партнерство

Глава кабмина Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Казахстан провел встречу с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Переговоры состоялись во время очередного заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Адылбек Касымалиев отметил устойчивую динамику развития межгосударственных связей между Кыргызстаном и Узбекистаном во всех сферах взаимного интереса. Он подчеркнул, что в экономической сфере наблюдаются рост взаимной торговли, расширение ассортимента товаров и увеличение объемов экспорта и импорта.

Глава кабмина передал теплые приветствие и пожелания от президента Садыра Жапарова лидеру РУз Шавкату Мирзиееву. Он добавил, что благодаря политической воле глав двух государств отношения между странами соответствуют долгосрочным интересам братских народов.

Со своей стороны Абдулла Арипов поздравил Адылбека Касымалиева с назначением на должность и пожелал успехов в работе. Он пригласил кыргызскую сторону посетить республику и принять участие в четвертом Ташкентском инвестиционном форуме.

На встрече стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных инвестиционных проектов и укрепление транспортно-логистического взаимодействия. Особое внимание уделили водноэнергетическому партнерству, промышленной кооперации и расширению гуманитарных контактов.

Главы правительств выразили готовность углублять сотрудничество для обеспечения устойчивого экономического роста и укрепления дружественных связей между Кыргызстаном и Узбекистаном.