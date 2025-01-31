Глава Минздрава получил у имамов разрешение на трупную пересадку органов

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев получил письменное согласие на проведение в Кыргызстане трупной пересадки органов у имамов. Об этом он сообщил на заседании парламентских фракций «Ишеним» и «Ыйман Нуру».

По словам чиновника, в республике вводить трупную пересадку органов необходимо.

Он пояснил, что нет доноров для пересадки печени. А с одного трупа можно получить семь-восемь органов.

«У трупа можно забрать печень, почки, ретикулярные клетки, костный мозг, легкие и самое главное — сердце», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Напомним, в Кыргызстане намерены развивать трупную трансплантацию органов. Минздрав подготовил соответствующий законопроект, и его в ближайшее время вынесут на общественное обсуждение.

Отечественные врачи ранее говорили, что живое родственное донорство — это не решение проблемы трансплантологии, поэтому нужно развивать трупное донорство.