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Общество

Трупную трансплантацию органов намерены развивать в Кыргызстане

В Кыргызстане намерены развивать трупную трансплантацию органов — готов соответствующий законопроект. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, документ в ближайшее время вынесут на общественное обсуждение.

«Это будет очень большим достижением для КР. Подготовлены две бригады наших специалистов, которые будут бесплатно обучаться пересадке печени и других трупных органов в России, Турции и Казахстане. Оборудование уже заказали», — сказал глава Минздрава.

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Он отметил, что трупная пересадка востребована и развита в мире, в том числе предусмотрена в соседних государствах — Узбекистане, Таджикистане, Казахстане.

К примеру, в РК порядок трансплантации органов и тканей от посмертного донора предусмотрен Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения». Согласно документу, люди могут при жизни заявить о своем несогласии на изъятие его органов. Право письменно заявить о своем несогласии также есть у супруга и/или у одного из близких родственников.

«Все думают в первую очередь о пересадке сердца, хотя можно использовать и другие органы — печень, почки, костный мозг», — добавил Алымкадыр Бейшеналиев.

Он сказал, что в мусульманских странах тоже разрешена трупная пересадка, ислам этого не запрещает.

«Это нужда времени. Я, как хирург, хочу успеть это внедрить. У нас есть больницы, где могут делать трансплантацию. Но проблема в том, что некоторые пациенты не могут найти донора. Трупная пересадка может решить какой-то процент проблемы. Все нюансы расписаны в законопроекте», — пояснил Алымкадыр Бейшеналиев, отметив, что для реабилитации граждан с пересаженными органами будет построен центр.

Отечественные врачи ранее говорили, что живое родственное донорство — это не решение проблемы трансплантологии, поэтому нужно развивать трупное донорство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317267/
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