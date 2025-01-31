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Власть

Сможет ли Кыргызстан вывезти своих граждан из США? Ответ МИД

На совместном заседании парламентской фракции «Альянс» и депутатской группы «Элдик» депутат Акбокон Таштанбеков спросил у замглавы МИД Алмаза Имангазиева, сможет ли Кыргызстан вывезти своих граждан из США в случае необходимости.

Он напомнил о массовой депортации нелегальных мигрантов, предложенной президентом Дональдом Трампом.

«Если будет необходимо, мы готовы отправить самолет», — ответил Алмаз Имангазиев.

«То есть у нас есть самолеты?» — переспросил Акбокон Таштанбеков.

На что замминистра ответил, что МИД постарается отправить воздушное судно.

Помимо этого, депутат попросил министерство создать единый кол-центр для мигрантов. По его словам, горячая линия должна работать круглосуточно, чтобы принимать звонки от граждан Кыргызстана со всех уголков мира.

Специалисты кол-центра, по мнению Акбокона Таштанбекова, должны давать консультации кыргызстанцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и тем, у кого возникли проблемы с законами пребывающей страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318529/
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