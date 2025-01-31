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Власть

В России перестали регистрировать иностранцев на три месяца после въезда

В России перестали регистрировать иностранных граждан на три месяца после въезда, и это создает множество проблем для кыргызстанских мигрантов. Об этом на совместном заседании парламентской фракции «Альянс» и депутатской группы «Элдик» сообщил председатель объединения кыргызстанских мигрантов в Москве Руслан Эшимов.

По его словам, сейчас регистрацию дают на месяц. За 30 дней необходимо пройти дактилоскопию в «Сахарово», медицинское освидетельствование. Результаты станут известны через десять дней.

«В то же время нужно получить ИНН, СНИЛС (уникальный номер индивидуального лицевого счета). Это нужно сделать до процедуры в «Сахарово», потому что там попросят регистрацию, ИНН, СНИЛС. На это все нужно две-три недели. Потом нужно идти в «Сахарово» и пройти все процедуры. Уже проходит не 30 дней, а 40. И тут нет возможности продлить регистрацию, потому что она уже просрочена. Проблема в этом», — рассказал Руслан Эшимов.

Он также отметил, что по закону регистрация должна быть по адресу, где граждане фактически проживают.

«В случае если регистрация будет в другом месте, то это будет нарушением закона и гражданина депортируют. Но когда человек хочет зарегистрироваться по месту проживания, то хозяева квартиры не хотят регистрировать. Я часто обращался к российской стороне, чтобы они наказывали и тех, кто отказывается регистрировать у себя в квартире», — сказал глава объединения.

Он также добавил, что 60-70 процентов работодателей не составляют трудовой договор с работником, чтобы не платить налоги. Руслан Эшимов требует привлекать к ответственности и такие недобросовестные компании, так как без трудового договора мигрантам тяжело продлить регистрацию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318519/
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