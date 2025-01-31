Депутат Жогорку Кенеша рассказал о школе, где учатся в четыре смены

В селе Медресе Кара-Суйского района школьники учатся в четыре смены. Об этом на заседании депутатской группы «Мекенчил» заявил нардеп Нурбек Алимбеков.

По его словам, Министерство образования и науки должно было решить эту проблему.

«В 2024 году, как отчитался Госстрой, построили 100 школ. Но есть учебные заведения, где дети учатся в четыре смены. Это село Медресе. Я об этом говорил ранее. В Министерстве образования не реагируют на это», — возмутился Нурбек Алимбеков.

В МОиН ответили депутату, что заявка на эту школу есть и в ближайшее время проблему решат.