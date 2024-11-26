Штраф за оскорбление в СМИ снизили до 20 тысяч сомов. Депутаты одобрили проект

Парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции принял законопроект о внесении поправок в Кодекс о правонарушениях во втором чтении.

Проектом закона предлагается ввести статью 107-1 «Клевета и оскорбление, содержащиеся в средствах массовой информации, на сайте в интернете или на странице сайта в интернете» и штраф в 100 тысяч сомов для физлиц и 200 тысяч сомов для юрлиц.

После длительных обсуждений депутаты снизили штраф для физических лиц до 20 тысяч сомов, для юридических лиц до 65 тысяч сомов. Предложением парламентариев также полномочия по реализации закона переданы правоохранительным органам, а не Минкультуры.

Ранее одиннадцать СМИ Кыргызстана обратились к торага Жогорку Кенеша Нурланбеку Шакиеву с просьбой организовать парламентские слушания по проекту закона, предусматривающего штраф за клевету и оскорбление в соцсетях.