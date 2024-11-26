15:52
USD 86.79
EUR 90.83
RUB 0.84
Власть

Штраф за оскорбление в СМИ снизили до 20 тысяч сомов. Депутаты одобрили проект

Парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции принял законопроект о внесении поправок в Кодекс о правонарушениях во втором чтении.

Проектом закона предлагается ввести статью 107-1 «Клевета и оскорбление, содержащиеся в средствах массовой информации, на сайте в интернете или на странице сайта в интернете» и штраф в 100 тысяч сомов для физлиц и 200 тысяч сомов для юрлиц.

После длительных обсуждений депутаты снизили штраф для физических лиц до 20 тысяч сомов, для юридических лиц до 65 тысяч сомов. Предложением парламентариев также полномочия по реализации закона переданы правоохранительным органам, а не Минкультуры.

Ранее одиннадцать СМИ Кыргызстана обратились к торага Жогорку Кенеша Нурланбеку Шакиеву с просьбой организовать парламентские слушания по проекту закона, предусматривающего штраф за клевету и оскорбление в соцсетях.

Президент Садыр Жапаров считает, что штрафовать за оскорбления надо. 23 октября Жогорку Кенеш одобрил поправки в Кодекс о правонарушениях в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312296/
просмотров: 424
Версия для печати
Материалы по теме
Штраф за оскорбление в СМИ повысит нагрузку на следователей — депутат
Госздания под казино. Что принесет новый закон для игорного бизнеса Кыргызстана
Замглавы ГАУГИ не смогла отчитаться перед депутатами о возвращенных объектах
Депутатам Жогорку Кенеша не вернут служебные авто. Президент не поддержал идею
В городе Ош десять стройкомпаний оштрафовали на 2 миллиона сомов
Штраф в 100 тысяч сомов за оскорбление. СМИ обратились к спикеру парламента
За подпольное производство алкоголя предлагается штрафовать до миллиона сомов
В Джети-Огузе свадебный кортеж нарушал ПДД. Двух водителей оштрафовали
В Кыргызстане ужесточают наказание за пьяное вождение. В МВД подготовили закон
Конфликт со школьным учителем в Бишкеке. Милиция оштрафовала мамашу
Популярные новости
Человека, приславшего угрозы главе ГКНБ, нашли по&nbsp;камерам с&nbsp;распознаванием лиц Человека, приславшего угрозы главе ГКНБ, нашли по камерам с распознаванием лиц
Для выявления террористов ГКНБ будет проверять данные о&nbsp;бронировании билетов Для выявления террористов ГКНБ будет проверять данные о бронировании билетов
Памяти великого хирурга Мамбета Мамакеева. Некролог Памяти великого хирурга Мамбета Мамакеева. Некролог
Сотрудникам милиции повысят зарплату&nbsp;&mdash; Камчыбек Ташиев Сотрудникам милиции повысят зарплату — Камчыбек Ташиев
Бизнес
Госбанк развития&nbsp;КР за&nbsp;чистый транспорт Госбанк развития КР за чистый транспорт
Первые покупатели оценили новый магазин низких цен в&nbsp;Караколе Первые покупатели оценили новый магазин низких цен в Караколе
&laquo;Элдик Банк&raquo;: Переводы без комиссий на&nbsp;все банки Кыргызстана «Элдик Банк»: Переводы без комиссий на все банки Кыргызстана
Переводы без комиссии в&nbsp;MegaPay&nbsp;&mdash; экономьте на&nbsp;каждом переводе! Переводы без комиссии в MegaPay — экономьте на каждом переводе!
26 ноября, вторник
15:29
Депозитная база банков Кыргызстана достигла 567,9 миллиарда сомов Депозитная база банков Кыргызстана достигла 567,9 милли...
15:11
Штраф за оскорбление в СМИ повысит нагрузку на следователей — депутат
14:41
Штраф за оскорбление в СМИ снизили до 20 тысяч сомов. Депутаты одобрили проект
14:37
Данияр Тологон уулу вновь назначен главным тренером сборной Кыргызстана по боксу
14:30
Интервенция. Нацбанк продал на валютном рынке $92 миллиона