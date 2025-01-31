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Власть

Евразийский межправительственный совет в узком составе: что обсуждали

В Алматы (Казахстан) прошло заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе. Участники обсудили актуальные вопросы и наметили перспективы сотрудничества в ЕАЭС.

ЕЭК
Фото ЕЭК. В Алматы прошло заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов выразил уверенность в том, что совместными усилиями государства ЕАЭС смогут реализовать все намеченные планы по развитию интеграционных процессов.

По словам главы правительства Беларуси Романа Головченко, председательство его страны в органах союза в 2025 году будет направлено на укрепление совместной интеграционной работы. Он подчеркнул, что сила организации — ее прагматизм. Идеи евразийской экономической интеграции не подвержены политической конъюнктуре. Работа не подменяется лозунгами и всегда нацелена на практический результат.

По итогам года ВВП ЕАЭС ожидается на уровне 4 процентов, что выше среднемирового показателя.

Сегодня состоится заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Планируется рассмотреть макроэкономическую ситуацию, таможенное администрирование, цифровизацию, финансовую политику, поддержку кооперационных проектов, развитие транспортной инфраструктуры в государствах ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318466/
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