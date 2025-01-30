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Власть

Нет разногласий. В мэрии Бишкека ответили Куванычбеку Конгантиеву

«Улучшение условий жизни горожан напрямую зависит от тесного и прозрачного сотрудничества мэрии и Бишкекского городского кенеша», — отметили в пресс-службе муниципалитета в ответ на заявление депутата БГК Куванычбека Конгантиева.

Напомним, последний написал на своей странице в Facebook, что градоначальник намеренно провоцирует конфликт с депутатами горкенеша. Так он прокомментировал заявление Айбека Джунушалиева о том, что депутаты от партии «Жаны куч» взяли в аренду 2,2 тысячи гектаров земли.

Мэрия утверждает, что на сегодня между ней и БГК нет никаких разногласий — действия отдельных депутатов не отражают общую политику Бишкекского городского кенеша.

«Муниципалитет работает с местным кенешем в конструктивном русле и продолжит в этом направлении для развития нашей столицы и во благо горожан. Сегодня нам важно увеличить местный бюджет, создать условия для привлечения инвестиций, построить новые дороги, социальные объекты, улучшить зеленый фонд столицы, уделить особое внимание улучшению инфраструктуры, учитывая маломобильные группы населения, и решить ряд других вопросов. Наша задача — принимать единые решения и действовать в одном направлении», — сообщили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318441/
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