Сегодня, 30 января, на заседании фракций БГК мэр столицы Айбек Джунушалиев сообщил, что провел анализ документов и выяснил, у скольких депутатов от партии «Жаны куч» есть договоры с мэрией на пользование землями.

По его словам, в общей сложности заключено девять договоров, а в аренду передано 2,2 тысячи гектаров земли. Сумма арендных платежей составляет 6,6 миллиона сомов в год.

В ответ депутат от фракции «Жаны куч» в БГК Куванычбек Конгантиев на своей странице в Facebook написал, что складывается впечатление, будто градоначальник намеренно провоцирует конфликт с депутатами.

«Айбек Джунушалиев, переходя на личные оскорбления, пытается отвлечь внимание от собственных ошибок в работе. Однако окончательную оценку его деятельности дадут горожане», — подчеркнул он.