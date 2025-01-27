Председатель кабмина Адылбек Касымалиев принял участие в коллегии мэрии Бишкека по итогам 2024 года и задачам на 2025-й.

С докладом о социально-экономическом развитии столицы выступил первый заместитель мэра города Мирланбек Байгончоков.

Он отметил, что в прошлом году Бишкек продемонстрировал экономический рост, характеризующийся увеличением объемов промышленного производства, сферы услуг, внешней торговли, инвестиций и строительства. Также наблюдались рост средней заработной платы и снижение уровня безработицы. Кроме того, в городе открыто 12 новых промышленных предприятий.

В докладе также говорилось о цифровизации городского управления, в частности о разработке и внедрении городских информационных систем и мобильных приложений.

Еще одним приоритетным направлением стало развитие дорожной инфраструктуры. По информации первого вице-мэра, в 2024-м отремонтированы 25 километров дорог и 20,6 километра тротуаров, реконструировано шесть улиц общей протяженностью 21,7 километра, а также запущен новый асфальтобетонный завод.

Фото пресс-службы кабмина. Бишкек должен быть комфортным и пригодным для жизни, сказал Адылбек Касымалиев

Адылбек Касымалиев отметил, что прошлый год был насыщенным событиями.

«По предварительным данным, объем ВВП за 2024-й составил 1 триллион 523 миллиона сомов, что на 9 процентов больше, чем в 2023 году. Без учета «Кумтора» рост составил 10,3 процента. Рост экономики наблюдался во всех отраслях. ВВП на душу населения вырос с $1,2 тысячи в 2020-м до $2 тысяч 431 в 2024 году. Несмотря на геополитические и климатические риски, в Кыргызстане наблюдается снижение инфляции третий год подряд. Общий объем промышленного производства в прошлом году превысил 585 миллиардов сомов», — рассказал он на коллегии.

Глава кабмина поставил ряд задач перед муниципалитетом, в частности, поручил разработать программы по развитию транспорта, экологии и землепользования, улучшить социальные услуги, принять меры по увеличению собственных доходов муниципальных предприятий. Он также поручил обеспечить своевременное выполнение плана действий кабмина, утвержденного на 2025-й, и принять безотлагательные меры по предотвращению и недопущению коррупционных проявлений.

«Бишкек — столица нашего государства, поэтому его развитие и качество жизни его населения напрямую влияют на будущее всего Кыргызстана. Превращение Бишкека в комфортный, пригодный для жизни, безопасный и развитый город находится в ваших руках», — заключил Адылбек Касымалиев.