Сегодня в Беларуси проходят президентские выборы. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется в седьмой раз.

Проголосовав на одном из избирательных участков Минска, он провел пресс-конференцию, ответив на вопросы журналистов.

Фото ТАСС. «Какая-то развязка» конфликта в Украине произойдет в этом году», — заявил Александр Лукашенко

«Какая-то развязка» конфликта в Украине произойдет в этом году», — заявил Александр Лукашенко.

Действующий лидер страны также отметил, что ему «фиолетово», признают ли в Евросоюзе результаты выборов в президенты Беларуси.

На вопрос, можно ли считать эти выборы демократичными, если представители оппозиции находятся в заключении или за пределами государства, он ответил, что быть в тюрьме или в изгнании — это «право выбора». По словам Александра Лукашенко, никто никого намеренно не выгонял из страны.

Другие заявления президента Беларуси:

Ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряженная.

В Беларуси ничего не произойдет, если Запад не признает итоги выборов президента.

С приходом Трампа проблемы будут не в Беларуси, а в Европе.

Сказал, что поддержит миротворческие усилия президента США, но «обкладывать весь мир санкциями не стоит».

В разговорах с Владимиром Путиным не было ничего об объединении Беларуси и России.

Напомним, глава США Дональд Трамп в ходе избирательной кампании обещал закончить войну в Украине за 24 часа после своего возвращения в Белый дом. Однако уже в начале января его команда пришла к выводу, что на это уйдут в лучшем случае месяцы.