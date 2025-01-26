Сегодня в Беларуси проходят президентские выборы. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется в седьмой раз.
Проголосовав на одном из избирательных участков Минска, он провел пресс-конференцию, ответив на вопросы журналистов.
«Какая-то развязка» конфликта в Украине произойдет в этом году», — заявил Александр Лукашенко.
Действующий лидер страны также отметил, что ему «фиолетово», признают ли в Евросоюзе результаты выборов в президенты Беларуси.
На вопрос, можно ли считать эти выборы демократичными, если представители оппозиции находятся в заключении или за пределами государства, он ответил, что быть в тюрьме или в изгнании — это «право выбора». По словам Александра Лукашенко, никто никого намеренно не выгонял из страны.
Другие заявления президента Беларуси:
- Ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряженная.
- В Беларуси ничего не произойдет, если Запад не признает итоги выборов президента.
- С приходом Трампа проблемы будут не в Беларуси, а в Европе.
- Сказал, что поддержит миротворческие усилия президента США, но «обкладывать весь мир санкциями не стоит».
- В разговорах с Владимиром Путиным не было ничего об объединении Беларуси и России.
Напомним, глава США Дональд Трамп в ходе избирательной кампании обещал закончить войну в Украине за 24 часа после своего возвращения в Белый дом. Однако уже в начале января его команда пришла к выводу, что на это уйдут в лучшем случае месяцы.