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Власть

Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев встретились на горнолыжной базе «Амирсой»

Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев встретились на горнолыжной базе «Амирсой». Об этом президент Кыргызстана сообщил в своих социальных сетях.

По его словам, 94 процентов территории нашей страны занимают горы, в каждой из семи областей можно построить горнолыжные курорты.

«Но у нас их практически нет. Почему? Потому что с момента обретения независимости мы, от простых людей до президентов, занимались исключительно политикой. Каждый день проходили митинги, каждый день — тои. На экономику, туризм и другие важные сферы внимания почти не обращали», — написал он.

Садыр Жапаров отметил, что Шавкат Мирзиеев построил горнолыжную базу «Амирсой» с нуля, всего в получасе езды от Ташкента.

«Уровень сервиса не уступает европейскому», — поделился он.

Горнолыжный комплекс «Амирсой» — крупнейший горнолыжный курорт в Узбекистане и самый современный горнолыжный курорт в Центральной Азии. Он открылся в 2019 году.
 
Комплекс занимает территорию в 900 гектаров на северном склоне горы Майгашкан, входящей в состав Чаткальского хребта. Высота горнолыжных трасс составляет от 1 тысячи 630 метров до 2 тысяч 275 метров. Большинство трасс подходят для начинающих и лыжников среднего уровня. На курорте работают 7 подъемников, из них 5 ленточного типа (траволатор), 1 кресельный и 1 гондольный.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317957/
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