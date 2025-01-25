В России ужесточили получение разрешения на РВП и ВНЖ

В России ужесточили получение разрешения на временное проживание и вид на жительство. Об этом сообщает ТАСС.

По его данным, сделано это для исключения фактов использования фиктивных браков и отцовства ради получения иностранцами миграционных статусов.

Соответствующие законы вступают в силу с 25 января.

Теперь иностранцам получить РВП в РФ вне квоты по браку с гражданином России можно будет, только если брак длится не менее трех лет или у них есть общий ребенок. До этого не был установлен срок нахождения в браке для обращения за РВП в упрощенном порядке.

Вид на жительство в упрощенном порядке можно получить, если ребенок рожден или усыновлен в браке с гражданином РФ. При этом если между родителями брак не зарегистрирован, то необходимо подтверждение судом факта их совместного проживания в стране не менее трех лет, а также участия в содержании и воспитании.