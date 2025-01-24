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Власть

В Узбекистане разрешили видеосъемку сотрудников МВД

Сенат Узбекистана одобрил законопроект на право фото- и видеосъемки сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщил портал Podrobno.uz.

Власти Узбекистана планировали ввести запрет на съемку сотрудников МВД, но после пересмотра документа согласительной комиссией из членов Сената и Законодательной палаты решили отказаться от данного ограничения.

Теперь граждане страны могут фиксировать и публиковать действия сотрудников правоохранительных органов в соцсетях для общественного контроля.

Но за искажение и монтаж видеозаписи ввели ответственность в виде штрафа или административный арест до 10 суток. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее в Кыргызстане Жогорку Кенеш также отклонил законопроект, запрещающий съемку и распространение видео с участием милиционеров. Внести поправки в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях предложили нардепы Суйунбек Омурзаков, Винера Раимбачаева, Алишер Эрбаев, Кундузбек Сулайманов и Ырысбек Атажанов.

Ссылка: https://24.kg/vlast/317879/
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