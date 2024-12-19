Жогорку Кенеш отклонил законопроект о запрете видеосъемки милиционеров

Жогорку Кенеш во втором чтении отклонил законопроект, запрещающий съемку и распространение видео с участием милиционеров.

Напомним, автор законопроекта депутат Суйунбек Омурзаков. По его словам, документом запрещается лишь публиковать смонтированные видео с участием милиционеров, точнее кадры, на которых искажены реальные события.

Депутат Бактыяр Калпаев отметил, что, несмотря на то, что закон еще не принят, уже происходят случаи, когда сотрудники ГАИ запрещают видеосъемку. Он призвал разъяснить личному составу, что данный законопроект еще не вступил в силу.

Депутат Дастан Бекешев также выступил против законопроекта, который в результате обсуждений отклонен. Результаты голосования он опубликовал в своем Telegram-канале:

«За» — 44 депутата, «Против» — 6, воздержались — 33.