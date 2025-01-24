Каныбек Туманбаев рассказал, какие изменения ждут природный парк «Каракол»

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев встретился с руководством и арендаторами Государственного природного парка «Каракол» и рассказал о грядущих изменениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в декабре прошлого года природный парк перешел на баланс управделами главы государства.

Каныбек Туманбаев отметил, что комплекс будет развиваться как природный парк «Ала-Арча». На собрании обсуждались нижеперечисленные вопросы:

— создание комиссии по земельным участкам, выданным в аренду. Расследовать, насколько они используются по целевому назначению;

— пересмотреть договоры об аренде. Как отмечается, участки, выделенные незаконно, будут возвращены государству. Некоторые арендаторы более десяти лет используют полученные земли, однако не вкладываются в их развитие;

— поддержка предпринимателей. Объекты, возведенные арендаторами, сносить не будут, стоимость аренды пересмотрят;

— развитие инфраструктуры и цифровизация. Поручено построить современные A-frame-дома в парке, установить электронные шлагбаумы, «умные» ключи и ввести механизмы безналичной оплаты. Меры направлены на предотвращение коррупции.