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Власть

Каныбек Туманбаев рассказал, какие изменения ждут природный парк «Каракол»

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев встретился с руководством и арендаторами Государственного природного парка «Каракол» и рассказал о грядущих изменениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в декабре прошлого года природный парк перешел на баланс управделами главы государства.

Каныбек Туманбаев отметил, что комплекс будет развиваться как природный парк «Ала-Арча». На собрании обсуждались нижеперечисленные вопросы:

— создание комиссии по земельным участкам, выданным в аренду. Расследовать, насколько они используются по целевому назначению;
— пересмотреть договоры об аренде. Как отмечается, участки, выделенные незаконно, будут возвращены государству. Некоторые арендаторы более десяти лет используют полученные земли, однако не вкладываются в их развитие;
— поддержка предпринимателей. Объекты, возведенные арендаторами, сносить не будут, стоимость аренды пересмотрят;
— развитие инфраструктуры и цифровизация. Поручено построить современные A-frame-дома в парке, установить электронные шлагбаумы, «умные» ключи и ввести механизмы безналичной оплаты. Меры направлены на предотвращение коррупции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317826/
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