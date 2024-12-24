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Общество

Государственный природный парк «Каракол» передан управделами президента

Государственный природный парк «Каракол» передан управделами президента. Соответствующее постановление подписано в кабинете министров.

Ранее он числился при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Влада Ушакова
Фото Влада Ушакова. Природный парк «Каракол»

Как поясняется в документе, «решение принято для дальнейшего развития отраслей экономики, усиления системы контроля, а также обеспечения эффективной деятельности учреждения».

Минприроды и Государственное агентство по управлению государственным имуществом должно передать государственное учреждение «Государственный природный парк «Каракол» в ведение управления делами президента с действующей предельной штатной численностью, текущими условиями оплаты труда и имущественным комплексом.

Государственный природный парк «Каракол» расположен на юго-западе Ак-Суйского административного района Иссык-Кульской области.

Это место, где можно встретить краснокнижных снежных барсов, балобанов, беркутов и других диких животных.

Парк создан в 1997 году для сохранения уникальных природных комплексов, лесов, объектов животного и растительного мира, имеющих особую экологическую ценность.

В природном парке произрастает более 300 видов растений, из них 7 видов занесены в Красную книгу Кыргызстана. Здесь обитают более 40 видов млекопитающих и более 100 видов птиц.

Общая площадь природного парка «Каракол» составляет более 38 тысяч гектаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315243/
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