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Власть

«Я люблю русский народ». Дональд Трамп написал обращение к народу РФ

Президент США заявил, что не хочет навредить России, и призвал закончить СВО. Об этом он написал в своей социальной сети TruthSocial.

«Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным. И это несмотря на то, что радикальные левые утверждают: «Россия, Россия, Россия».

Мы никогда не должны забывать, что РФ помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней. Учитывая все это, я собираюсь оказать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Договоритесь сейчас и прекратите эту нелепую войну! Она станет только хуже», — отметил Дональд Трамп.

Если мы не заключим «сделку», причем в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что РФ продает Соединенным Штатам и другим странам-участницам.

Дональд Трамп

«Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, будь я президентом! Мы можем сделать это легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше. Пришло время «заключить сделку». Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!!!» — заключил он.

Напомним, на второй день после вступления в должность президент США поручил своему специальному представителю по Украине Киту Келлогу завершить войну за сто дней. Между тем новый госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что не может установить временные рамки для завершения войны и переговоры будут тяжелыми.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317649/
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