Президент подписал закон о переименовании 17 айыльных аймаков и сел в КР

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О переименовании отдельных айыльных аймаков и сел Баткенской, Нарынской, Ошской, Таласской и Чуйской областей».
Документ принят Жогорку Кенешем 5 декабря 2024 года и направлен на укрепление национальной идеологии и легализацию названий населенных пунктов.
Баткенская область:
• село Говсувар Ак-Татырского айыльного аймака Баткенского района переименовано в Орто-Боз;
• село Чимген — в Чымкен;
• село Голбо города Раззакова — в Алтын-Бешик;
• село Маданият — в Айбике;
• село 50 лет Киргизии — в Мин-Жыгач;
• село имени Чапаева Тогуз-Булакского айыльного аймака Лейлекского района — в Арча-Бешик.
Нарынская область:
• село Дыйкан Кара-Суйского айыльного аймака Ат-Башинского района стало Чоко-Бий;
• Джергетальский айыльный аймак Нарынского района переименован в Эсеналы Дайракунов.
Ошская область:
• Сары-Булакский айыльный аймак Кара-Кульджинского района стал Рыспай Абдыкадыров;
• село имени Кирова Джалпак-Ташского айыльного аймака Узгенского района переименовано в Кенжебай.
Таласская область:
• Покровский айыльный аймак Манасского района переименован в Семетей;
• село Покровка Покровского айыльного аймака — в Семетей.
Чуйская область:
• село Новомихайловка Чым-Коргонского айыльного аймака Кеминского района переименовано в Бообек;
• Военно-Антоновский айыльный аймак Сокулукского района стал Кожомкул, а село Военно-Антоновка — селом Кожомкул;
• село Горная Серафимовка Иссык-Атинского айыльного аймака Иссык-Атинского района переименовано в Кебек-Бий.
«Решения по переименованию вышеуказанных айыльных аймаков и сел приняты на сходе местных жителей и одобрены решениями соответствующих местных кенешей, местных госадминистраций и распоряжениями полномочных представителей президента в указанных областях», — говорится в документе.
Документ подготовлен в соответствии с законами «Об административно-территориальном устройстве» и «О географических названиях».