10:55
USD 87.45
EUR 90.89
RUB 0.89
Власть

В США подали иск против Трампа, лишившего детей гражданства по праву рождения

В США 22 штата подали иск против президента Дональда Трампа из-за указа о том, что дети нелегальных иммигрантов не имеют права на гражданство по праву рождения. Об этом сообщает The Washington Post.

Иск подан от имени 22 штатов, в которых у власти находятся демократы, а также округа Колумбия (города Вашингтона, который не имеет статуса штата) и мэрии Сан-Франциско, в федеральный суд в Бостоне (штат Массачусетс). Ранее аналогичный иск подала правозащитная организация ACLU.

Напомним, в первый день своего нового президентского срока Дональд Трамп подписал указ о том, что родившиеся в США дети нелегальных иммигрантов или иностранцев, находящихся в стране законно, но временно, без постоянного вида на жительство, не имеют автоматического права на гражданство. Указ также запрещает федеральным агентствам выдавать документы, обычно предоставляемые гражданам США.

В исках указано, что это противоречит 14-й поправке к Конституции США, ратифицированной в 1868 году, и толкованию ее смысла американскими судами на протяжении более 100 лет. До сих пор единственным исключением считались родившиеся в США дети аккредитованных иностранных дипломатов.

Белый дом пока не отреагировал на иски против указа о гражданстве по праву рождения.

Какое бы решение ни принял суд в Бостоне, стороны смогут оспаривать его в апелляционных судах и затем в Верховном суде. Шесть из девяти судей Верховного суда назначены президентами-республиканцами (в том числе трое — самим Дональдом Трампом), но они не всегда поддерживают решения, соответствующие его пожеланиям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317500/
просмотров: 3480
Версия для печати
Материалы по теме
Архив об убийствах Мартина Лютера Кинга, Джона и Роберта Кеннеди рассекретят
В Кремле отреагировали на обращение Трампа к народу России: комментарий Пескова
Дональд Трамп инициирует повторный процесс признания хуситов террористами
ВОЗ надеется, что США пересмотрят свое решение о выходе из организации
«Я люблю русский народ». Дональд Трамп написал обращение к народу РФ
Дональд Трамп Украинадагы согушту 100 күндүн ичинде токтотууну буюрду
Ситуация в Украине. Дональд Трамп допустил введение новых санкций против России
Въезд из Мексики в США приостановлен: приложение CBP отключено
Дональд Трамп приостанавливает любую новую помощь иностранным государствам
Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения
Популярные новости
Садыр Жапаров подписал закон о&nbsp;религии и&nbsp;объяснил почему Садыр Жапаров подписал закон о религии и объяснил почему
Садыр Жапаров подписал закон о&nbsp;переименовании ряда населенных пунктов Садыр Жапаров подписал закон о переименовании ряда населенных пунктов
Новый мэр города&nbsp;Ош запретил подчиненным приезжать на&nbsp;работу на&nbsp;служебном авто Новый мэр города Ош запретил подчиненным приезжать на работу на служебном авто
Декларационная кампания. У&nbsp;главы МВД теперь нет 40&nbsp;гектаров земли Декларационная кампания. У главы МВД теперь нет 40 гектаров земли
Бизнес
Подключайте 4&nbsp;онлайн-кинотеатра и&nbsp;200&nbsp;ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от&nbsp;MEGA Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA
&laquo;Элдик Банк&raquo;: доступное жилье через накопительную ипотеку «Элдик Банк»: доступное жилье через накопительную ипотеку
MBANK продлевает акцию &laquo;Легкий старт с&nbsp;MKassa&raquo; для новых клиентов MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов
Новый сервис &laquo;Онлайн очередь в&nbsp;ЦОН&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
24 января, пятница
10:39
Армению заинтересовал значительный экономический рост Кыргызстана Армению заинтересовал значительный экономический рост К...
10:35
Новый мэр раскритиковал качество построенного муниципального рынка в Оше
10:17
В Липецкой области России в авто кыргызстанца нашли 300 граммов клефедрона
10:00
Сборную Кыргызстана оценили в 8 миллионов евро. Кто самый дорогой игрок?
09:45
На посту «Сосновка» сняли ограничения для большегрузов