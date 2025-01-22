В США подали иск против Трампа, лишившего детей гражданства по праву рождения

В США 22 штата подали иск против президента Дональда Трампа из-за указа о том, что дети нелегальных иммигрантов не имеют права на гражданство по праву рождения. Об этом сообщает The Washington Post.

Иск подан от имени 22 штатов, в которых у власти находятся демократы, а также округа Колумбия (города Вашингтона, который не имеет статуса штата) и мэрии Сан-Франциско, в федеральный суд в Бостоне (штат Массачусетс). Ранее аналогичный иск подала правозащитная организация ACLU.

Напомним, в первый день своего нового президентского срока Дональд Трамп подписал указ о том, что родившиеся в США дети нелегальных иммигрантов или иностранцев, находящихся в стране законно, но временно, без постоянного вида на жительство, не имеют автоматического права на гражданство. Указ также запрещает федеральным агентствам выдавать документы, обычно предоставляемые гражданам США.

В исках указано, что это противоречит 14-й поправке к Конституции США, ратифицированной в 1868 году, и толкованию ее смысла американскими судами на протяжении более 100 лет. До сих пор единственным исключением считались родившиеся в США дети аккредитованных иностранных дипломатов.

Белый дом пока не отреагировал на иски против указа о гражданстве по праву рождения.

Какое бы решение ни принял суд в Бостоне, стороны смогут оспаривать его в апелляционных судах и затем в Верховном суде. Шесть из девяти судей Верховного суда назначены президентами-республиканцами (в том числе трое — самим Дональдом Трампом), но они не всегда поддерживают решения, соответствующие его пожеланиям.