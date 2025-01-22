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Власть

Ситуация в Украине. Дональд Трамп допустил введение новых санкций против России

США сохранят экономическое давление на Россию до заключения ею сделки с Украиной. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о сохранении санкций против Москвы до тех пор, пока она не заключит соглашение.

Saul Loeb
Фото Saul Loeb. Дональд Трамп допустил введение новых санкций против России

«Санкции или тарифы. Я думаю, что слово «тариф» гораздо лучше, потому что это укрепляет доллар. Я думаю, что тарифы более эффективны», — сказал он.

По словам Дональда Трампа, США могут рассмотреть возможность введения новых санкций против России, если российский президент Владимир Путин откажется вести переговоры о прекращении войны в Украине.

Ранее стало известно, что американский лидер поручил организовать телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни.

Отмечалось, что команда Дональда Трампа начала работу над телефонным разговором с российским президентом еще несколько недель назад. Одной из целей беседы будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы, на которой главы государств планируют поговорить об украинском конфликте.

19 января на встрече со своими сторонниками в Вашингтоне Дональд Трамп вновь пообещал завершить конфликт в Украине и предотвратить Третью мировую войну.

Сегодня Дональд Трамп также сказал, что США изучают вопрос поставок дополнительного оружия Киеву, но не сообщил подробности.

«Мы разговариваем с Зеленским. Мы собираемся поговорить с президентом Путиным очень скоро, и мы посмотрим ... как все это произойдет», — добавил он.

Дональд Трамп также заявил, готов «в любое время» по выбору России к встрече с Владимиром Путиным.

Он отметил, что просил председателя КНР Си Цзиньпина в недавнем телефонном разговоре содействовать урегулированию конфликта в Украине.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317499/
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