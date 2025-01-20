Избранный президент США Дональд Трамп поручил организовать телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным в течение нескольких дней после инаугурации. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Фото CNN. Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни

Отмечается, что команда Дональда Трампа начала работу над телефонным разговором с российским президентом еще несколько недель назад. Одной из целей беседы будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы, на которой главы государств планируют поговорить об украинском конфликте.

19 января на встрече со своими сторонниками в Вашингтоне Дональд Трамп вновь пообещал завершить конфликт в Украине и предотвратить Третью мировую войну. Ранее его экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон в интервью японскому телеканалу NHK сообщил, что новый глава Штатов хочет завершить украинский конфликт как можно скорее, не заботясь об условиях урегулирования. По его словам, это плохая новость для Украины, а Россия в свою очередь может быть заинтересована в таком стремлении будущего американского лидера.