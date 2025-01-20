В Бишкеке нет неработающих лифтов, считают в муниципальном предприятии

Директор муниципального предприятия «Бишкекгорлифт» Рысбек Саганбеков на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике заявил, что в столице нет неработающих лифтов.

Депутат Жумабек Салымбеков рассказал, что недавно встречался с жителями девяти домов в Аламединском районе, в которых не работают лифты.

«Среди них есть люди с ограниченными возможностями здоровья, которые из-за неработающих лифтов месяцами и даже годами не выходили на улицу. Они плакали, когда я пришел к ним. Они просят соседей покупать им продукты. Я начал выяснять, почему эти лифты не работают. Оказалось, что им больше 50 лет, и чтобы они не сорвались в шахту, когда их используют, «Бишкекгорлифт» их просто остановил», — сказал парламентарий.

Депутат предложил дать поручение Министерству финансов найти деньги на замену всех лифтов в ближайшие два года. По его мнению, нужно заменить их и передать на баланс домовладений.

Депутат Дастан Бекешев, также предложил дать поручение кабинету министров оказать финансовую помощь муниципальному предприятию, так как самостоятельно оно не сможет профинансировать замену такого большого количества лифтов.