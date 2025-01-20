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Власть

В Бишкеке нет неработающих лифтов, считают в муниципальном предприятии

Директор муниципального предприятия «Бишкекгорлифт» Рысбек Саганбеков на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике заявил, что в столице нет неработающих лифтов.

Депутат Жумабек Салымбеков рассказал, что недавно встречался с жителями девяти домов в Аламединском районе, в которых не работают лифты.

«Среди них есть люди с ограниченными возможностями здоровья, которые из-за неработающих лифтов месяцами и даже годами не выходили на улицу. Они плакали, когда я пришел к ним. Они просят соседей покупать им продукты. Я начал выяснять, почему эти лифты не работают. Оказалось, что им больше 50 лет, и чтобы они не сорвались в шахту, когда их используют, «Бишкекгорлифт» их просто остановил», — сказал парламентарий.

Депутат предложил дать поручение Министерству финансов найти деньги на замену всех лифтов в ближайшие два года. По его мнению, нужно заменить их и передать на баланс домовладений.

Депутат Дастан Бекешев, также предложил дать поручение кабинету министров оказать финансовую помощь муниципальному предприятию, так как самостоятельно оно не сможет профинансировать замену такого большого количества лифтов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317357/
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