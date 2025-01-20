20:57
USD 87.45
EUR 90.16
RUB 0.85
Власть

Владимир Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США

Глава России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

Сегодня он по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого заявил, что российская сторона открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту.

«Мы видим заявления вновь избранного президента США и его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные уходящей администрацией, не по нашей вине. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность» , — сказал Владимир Путин. И подчеркнул, что диалог должен строиться на равноправной и взаимоуважительной основе.

«Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса... Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе», — добавил он.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп поручил организовать телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным в течение нескольких дней после инаугурации.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/317355/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни
Швейцария готова принять встречу Дональда Трампа и Владимира Путина по Украине
Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Путиным
Президент поздравил кыргызстанцев с Рождеством Христовым
МИД КР разъяснил временные меры для мигрантов по указу президента РФ
Ситуация в Украине. Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с Владимиром Путиным
Ужесточать требования к мигрантам, чтобы уважали страну, в которой живут — Путин
Международный день гор: поздравление президента Кыргызстана
Владимир Путин прокомментировал ситуацию с миграцией в России
Сегодня День работников телевидения и радио: поздравление президента
Популярные новости
Активы Камчи Кольбаева в&nbsp;$1&nbsp;миллиард. Что оставили семье, рассказал глава ГКНБ Активы Камчи Кольбаева в $1 миллиард. Что оставили семье, рассказал глава ГКНБ
Садыр Жапаров и&nbsp;Омурбек Бабанов покатались на&nbsp;лыжах на&nbsp;Алтае Садыр Жапаров и Омурбек Бабанов покатались на лыжах на Алтае
Камчыбек Ташиев о&nbsp;своем решении ликвидировать вора в&nbsp;законе Камчи Кольбаева Камчыбек Ташиев о своем решении ликвидировать вора в законе Камчи Кольбаева
В&nbsp;2024 году более 23&nbsp;тысяч человек подали заявление на&nbsp;получение гражданства&nbsp;КР В 2024 году более 23 тысяч человек подали заявление на получение гражданства КР
Бизнес
22&nbsp;января один из&nbsp;подписчиков&nbsp;О! в&nbsp;Instagram получит iPhone 16&nbsp;Pro Max 22 января один из подписчиков О! в Instagram получит iPhone 16 Pro Max
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
20 января, понедельник
20:47
Госагентство по земельным ресурсам в Бишкеке переезжает: новый адрес Госагентство по земельным ресурсам в Бишкеке переезжает...
20:45
Садыр Жапаров открыл Юридическую академию Генеральной прокуратуры в Бишкеке
20:39
Владимир Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
20:24
Азербайджан прекращает сотрудничество с USAID — глава МИД
20:04
Отбор этапа Кубка Азии по футзалу. Кыргызстанки обыграли команду Индии