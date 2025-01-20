Владимир Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США

Глава России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

Сегодня он по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого заявил, что российская сторона открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту.

«Мы видим заявления вновь избранного президента США и его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные уходящей администрацией, не по нашей вине. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность» , — сказал Владимир Путин. И подчеркнул, что диалог должен строиться на равноправной и взаимоуважительной основе.

«Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса... Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе», — добавил он.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп поручил организовать телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным в течение нескольких дней после инаугурации.