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Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Глава Минприроды ответил, где $50 миллионов от Всемирного банка

На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию, отвечая на вопрос депутата, министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев рассказал, на что потратят выделенные Всемирным банком на борьбу со смогом $50 миллионов.

По его словам, $7,1 миллиона из этих средств в 2025 году выделят мэрии Бишкека на озеленение и ремонт ирригационных систем. $9 миллионов уйдет на установку автоматизированной системы мониторинга.

Остальные $32 миллиона Министерство финансов будет выдавать в качестве кредитов гражданам на переход с угля на альтернативные источники отопления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317295/
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