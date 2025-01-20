Глава Минприроды ответил, где $50 миллионов от Всемирного банка

На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию, отвечая на вопрос депутата, министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев рассказал, на что потратят выделенные Всемирным банком на борьбу со смогом $50 миллионов.

По его словам, $7,1 миллиона из этих средств в 2025 году выделят мэрии Бишкека на озеленение и ремонт ирригационных систем. $9 миллионов уйдет на установку автоматизированной системы мониторинга.

Остальные $32 миллиона Министерство финансов будет выдавать в качестве кредитов гражданам на переход с угля на альтернативные источники отопления.