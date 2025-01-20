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Власть

На озеленение Бишкека в 2025 году выделят $7,1 миллиона

На озеленение Бишкека в 2025 году выделят $7,1 миллиона. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил мэр Айбек Джунушалиев.

По его словам, на эти деньги будет высажено 10-15 тысяч саженцев.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что высаженные в предыдущие годы саженцы в рамках программы «Жашыл мурас» плохо прижились. И спросил, как будут приживаться новые саженцы, если ирригационная система разрушена.

Градоначальник не согласился с тем, что ирригационная система разрушена, и проинформировал, что в 2024-м муниципалитет восстановил арыки.

«Например, в жилмассивах «Рухий-Мурас» и «Алтын-Ордо» нет ирригационной системы. Люди поливают огороды питьевой водой, поэтому там ее не хватает», — сказал парламентарий.

Айбек Джунушалиев ответил, что выделенные на озеленение деньги также будут направлены на восстановление ирригации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317279/
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