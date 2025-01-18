Садыр Жапаров и Омурбек Бабанов покатались на лыжах на Алтае. Об этом президент написал в своих соцсетях.

Фото из соцсетей президента Садыра Жапарова

По словам главы государства, он посетил новый горнолыжный курорт «Манжерок» на Алтае.

На фото, которые разместил Садыр Жапаров, рядом с ним стоят бывший глава правительства Омурбек Бабанов и глава «Сбербанка» Герман Греф.

«Манжерок» на кыргызский язык переводится как «Миң жүрөк», что означает «Тысяча сердец», написал президент.

Садыр Жапаров отметил высокий уровень сервиса на курорте «Манжерок», также рассказал, что в Кыргызстане планируется строительство аналогичного современного горнолыжного курорта, который объединит горы Жыргалаң, Ак Булак и Бозучук.

Конкурс для строительных компаний запланирован на февраль, и президент призвал заинтересованных подавать заявки.