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Власть

Садыр Жапаров и Омурбек Бабанов покатались на лыжах на Алтае

Садыр Жапаров и Омурбек Бабанов покатались на лыжах на Алтае. Об этом президент написал в своих соцсетях.

из соцсетей президента Садыра Жапарова
Фото из соцсетей президента Садыра Жапарова

По словам главы государства, он посетил новый горнолыжный курорт «Манжерок» на Алтае.

На фото, которые разместил Садыр Жапаров, рядом с ним стоят бывший глава правительства Омурбек Бабанов и глава «Сбербанка» Герман Греф. 

«Манжерок» на кыргызский язык переводится как «Миң жүрөк», что означает «Тысяча сердец», написал президент.

Садыр Жапаров отметил высокий уровень сервиса на курорте «Манжерок», также рассказал, что в Кыргызстане планируется строительство аналогичного современного горнолыжного курорта, который объединит горы Жыргалаң, Ак Булак и Бозучук.

Конкурс для строительных компаний запланирован на февраль, и президент призвал заинтересованных подавать заявки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317180/
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