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Власть

Кабмин утвердил перечень перспективных инвестиционных проектов

Кабмин утвердил перечень перспективных инвестиционных проектов, которые станут основой для дальнейшего экономического развития Кыргызстана.

Как сообщил начальник управления по подготовке решений президента и кабмина администрации главы государства Азамат Кадыралиев, в списке:

  • энергетика — 6 проектов;
  • формирование устойчивых городов и сел — 9 проектов;
  • промышленность — 3 проекта;
  • транспорт и логистика — 11 проектов;
  • туризм — 3 проекта;
  • освоение природных ресурсов — 2 проекта;
  • ирригация — 10 проектов.

Среди ключевых инициатив названы строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, Камбаратинской ГЭС-1 и запуск второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2, а также проект города Асмана, улучшение региональных дорог и инфраструктуры аэропортов и асфальтирование дорог до каждого села.

Как отмечают в кабмине, в план внесены строительство трансграничной международной автодороги через перевал Бедел, Куланакской и Казарманской ГЭС, создание туристического комплекса «Кыргыз Куршевель», развитие горнорудных кластеров и реализация масштабных ирригационных проектов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317084/
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