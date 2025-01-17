Кабмин утвердил перечень перспективных инвестиционных проектов, которые станут основой для дальнейшего экономического развития Кыргызстана.

Как сообщил начальник управления по подготовке решений президента и кабмина администрации главы государства Азамат Кадыралиев, в списке:

энергетика — 6 проектов;

формирование устойчивых городов и сел — 9 проектов;

промышленность — 3 проекта;

транспорт и логистика — 11 проектов;

туризм — 3 проекта;

освоение природных ресурсов — 2 проекта;

ирригация — 10 проектов.

Среди ключевых инициатив названы строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, Камбаратинской ГЭС-1 и запуск второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2, а также проект города Асмана, улучшение региональных дорог и инфраструктуры аэропортов и асфальтирование дорог до каждого села.

Как отмечают в кабмине, в план внесены строительство трансграничной международной автодороги через перевал Бедел, Куланакской и Казарманской ГЭС, создание туристического комплекса «Кыргыз Куршевель», развитие горнорудных кластеров и реализация масштабных ирригационных проектов.