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Власть

Указ об очередном призыве на срочную военную службу подписал президент

Указ «Об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы» подписал президент Кыргызстана.

Согласно документу, объявлен призыв в марте-мае и сентябре-ноябре 2025 года на срочную военную и альтернативную службы в Вооруженные силы КР, другие воинские формирования и государственные органы, в которых законом предусмотрена военная служба.

Призыву подлежат мужчины, не имеющие права на отсрочку, достигшие 18 лет, а также утратившие право на отсрочку.

Этим же указом из рядов Вооруженных сил КР уволены в запас военнослужащие и служащие альтернативной службы, выслужившие установленные сроки.

Указ вступает в силу 25 января.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317045/
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