Программу сотрудничества подпишут в Москве главы МИД Кыргызстана и России

Программу сотрудничества на 2025-2027 годы подпишут в Москве главы МИД Кыргызстана и России. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее данным, 22 января в Москве запланированы переговоры Сергея Лаврова и Жээнбека Кулубаева, который посетит РФ с официальным визитом.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят актуальные темы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

«Предполагается обмен мнениями по вопросам евразийской интеграции, глобальной и региональной безопасности, координации совместных шагов на международных площадках. Особое внимание будет уделено взаимодействию в ОДКБ с учетом председательства КР в организации в текущем году.

Планируется подписание программы сотрудничества между МИД России и МИД Кыргызстана на 2025-2027 годы», — говорится в сообщении.

Мария Захарова выразила уверенность в том, что «визит главы внешнеполитического ведомства Кыргызстана в Россию будет способствовать дальнейшему укреплению российско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества».