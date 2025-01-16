Канцелярия премьер-министра Израиля утверждает, что ХАМАС отказался от некоторых соглашений и в последнюю минуту создает «кризис» для завершения сделки по освобождению заложников. Об этом сообщает The Times of Israel.

«ХАМАС нарушает договоренности и в последнюю минуту создает кризис, который препятствует соглашению», — говорится в заявлении премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Израильский кабинет не соберется, пока посредники не уведомят Израиль о том, что ХАМАС принял все элементы соглашения», — предупреждают власти страны.

Фото СМИ. Новость о том, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня, вызвала радость у палестинцев

В свою очередь в ХАМАС заявили, что готовы соблюдать достигнутое соглашение о перемирии. Об этом сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на заявление представителя боевиков Иззата ар-Ришика.

Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС подписали долгожданное соглашение о прекращении огня. Информацию об этом подтвердил премьер-министр Катара Мохаммед Аль Тани — это государство выступало посредником в переговорах.

Соглашение о прекращении огня в Газе должно вступить в силу 19 января. Оно будет включать в себя три этапа, первый из которых продлится 42 дня. Он предполагает прекращение огня, обмен пленными, вывод израильских войск и эвакуацию раненых палестинцев.

Палестинские группировки обещали освободить 33 израильских заложника.

Египет, Катар и США гарантируют выполнение соглашения о прекращении огня на всех трех его этапах.