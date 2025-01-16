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Общество

Израиль и ХАМАС подписали долгожданное соглашение о прекращении огня

Израиль и ХАМАС подписали долгожданное соглашение о прекращении огня. Об этом сообщил премьер-министр Катара Мохаммед Аль Тани — эта страна выступала посредником в переговорах. Тысячи людей уже вышли на улицы: выразить свою радость или недовольство условиями мирной сделки.

Скоро будет опубликовано совместное заявление, сообщает телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».
Соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу 19 января. Оно будет включать в себя три этапа, первый из которых продлится 42 дня. Он предполагает прекращение огня, обмен пленными, вывод израильских войск и эвакуацию раненых палестинцев.

Палестинские группировки освободят 33 израильских заложника.

Египет, Катар и США гарантируют выполнение соглашения о прекращении огня на всех трех его этапах.

Президент Израиля назвал заключение соглашения правильным и необходимым шагом.

В ХАМАС поздравили жителей анклава с достижением соглашения, но пообещали, что противостояние с Израилем продолжится.

Белый дом заявил, что сделка между Израилем и ХАМАС достигнута в том числе благодаря конструктивному партнерству с командой Дональда Трампа.

Напомним, война началась с нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Во время атаки погибли около 1 тысячи 200 израильтян, более 250 были захвачены. В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи».

По данным Министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, за время боевых действий погибли более 46 тысяч жителей региона, как гражданских, так и военных. По данным Армии обороны Израиля, были убиты около 17 тысяч военных ХАМАС. Боевые потери Израиля составили около 1 тысячи человек.

Почти все население сектора Газа (около 2 миллионов человек) было вынуждено покинуть свои дома. Свыше 60 процентов зданий там полностью разрушены или значительно повреждены.

Этот военный конфликт длится 15 месяцев и уже стал самой долгой войной в истории Израиля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316908/
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