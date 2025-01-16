ГКНБ: Государству возвращены 20 гектаров земли пансионата «Бермет»

ГКНБ передал в собственность государства земельные участки площадью более 20 гектаров, принадлежавшие ОсОО «Отель Евразия». Рыночная стоимость возвращенных земель составляет 729 миллионов 682 тысячи сомов. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Ранее эти участки принадлежали государственному пансионату «Бермет», расположенному в селе Кара-Ой Иссык-Кульской области. В ходе расследования уголовного дела по факту коррупции было установлено, что участки незаконно перевели в частную собственность.

По итогам следственных мероприятий земли переданы на баланс Госагентства по управлению государственным имуществом при кабмине.

ГКНБ продолжает работу по возврату в государственную собственность объектов, незаконно приватизированных в прошлом.