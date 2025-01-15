Завышенные счета. Мэрия просит депутата ЖК не дискредитировать городские службы

В Бишкеке выявлены новые абоненты коммунальных услуг, сообщает пресс-служба столичной мэрии в ответ на обвинения депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева.
Напомним, нардеп заявил, что «Тазалык» и «Бишкекводоканал» начислили горожанам счета за лишних людей, не проживающих в квартирах. По его словам, теперь бишкекчане, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры, вынуждены ходить по учреждениям и доказывать, что у них не проживает в квартире столько людей.
Столичная мэрия убедительно просит депутата Жогорку Кенеша не вводить в заблуждение общественность и не дискредитировать муниципальные службы.
«К сведению, на сегодня около 800 тысяч горожан оплачивают коммунальные услуги в муниципалитет. Однако, как известно, в городе проживают около 1,5 миллиона человек. В связи чем столичная мэрия начала масштабные работы по внедрению системы единой квитанции, где горожане одним кликом могут оплатить все коммунальные услуги. В ходе этой работы выявлены новые абоненты и упрощена оплата комуслуг», — отметили в муниципалитете.
Кроме того, по каждому факту увеличения числа жителей имеется соответствующий акт, составленный службами, домкомом или квартальным. Мэрия просит горожан по всем возникшим вопросам обращаться в муниципальные предприятия для получения достоверной информации и решения вопросов на месте.
Вместе с тем муниципалитет признает, что возможны ошибки, где бишкекчанам стоит обратиться только в одну из организаций для предоставления точного числа проживающих. Информация будет внесена в единый реестр остальных муниципальных предприятий, таких как «Бишкектеплоэнерго», «Бишкектеплосеть», «Бишкекгорлифт», «Бишкекводоканал» и «Тазалык».
Если у вас возникли вопросы о единой квитанции, просьба обращаться по следующим номерам:
Муниципальное предприятие «Тазалык»:
— Ленинский район — 0312345041;
— Октябрьский район — 0312344841;
— Первомайский район — 0312345113;
— Свердловский район — 0312344733.
Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть»:
— 0312610983, 0312611114, 0312611367, 0312611169 или 1980.
Муниципальное предприятие «Бишкекгорлифт»:
— 0312314451.
Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал»:
— 1533;
— Ленинский район — 0312566012;
— Октябрьский район — 0312595161;
— Свердловский район — 0312595590;
— Первомайский район — 0312566086;
— айыльные аймаки (АТР) — 0312595528.